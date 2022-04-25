Россия будет усиленно развивать Курилы. Мнение Токио уже не интересует

Россия ответит Японии на заявление о якобы незаконной оккупации Южных Курил. Ответ этот будет, как принято выражаться, асимметричным. Но Токио он явно не понравится.

Ранее на сайте МИД Японии был опубликован ежегодный доклад по дипломатии "Синяя книга". В нём южная часть Курильских островов названа "незаконно оккупированной". В Токио с 2003 года избегали такого определения. Но спустя почти два десятка лет вновь вернулись к нему, фактически перечеркнув какие-либо варианты с переговорами на сей счёт на обозримую перспективу. Да, они и так продвигались достаточно сложно, а достижения были скромными. Но теперь и этого не будет.

Сегодня эту тему затронул вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край. Он и рассказал о том, что будет предпринимать Россия в ответ на официально заявленную позицию Токио.

"Последнее заявление Японии о незаконной оккупации и так далее — на это у меня вполне естественная реакция, наверное, как у любого гражданина РФ. Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто: сейчас постараемся запустить там круизные суда, мы уже примерно продумали, где их взять", — сказал полпред.

"Сейчас мы просто возьмём из имеющегося фонда два судна, потом будем строить. И мы будем осваивать Курильские острова, строить новые инвестиционные проекты, возить туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ", — заявил Трутнев.

Стоит напомнить, что летом 2021 года президент России объявил об "уникальных и беспрецедентных" мерах по развитию экономической деятельности на Курильских островах. В сентябре прошлого года года на Восточном экономическом форуме Владимир Путин сообщил о планах освободить бизнес на Курилах от уплаты налогов на прибыль, имущество, от земельного и транспортного налогов, установить пониженные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет.

В марте этого года президент подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Льготы будут предоставлены организациям, которые были зарегистрированы на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года.

В течение 20 лет с момента регистрации они не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, а также смогут применять пониженные тарифы страховых взносов.

Причём российские власти приглашали к сотрудничеству и иностранные компании, в том числе и японские. Однако в Токио практически сразу же обозначили своё недовольство планами российских властей. И понятно, что в нынешних условиях о сотрудничестве речи нет. Ну а заявления властей Японии относительно Южных Курил и ранее в расчёт не принимались, а уж сейчас-то и подавно.

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