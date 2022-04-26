Профессор Кранен: центробанки антизападных стран спрячут долларовые резервы

После введения западных санкций в отношении РФ другие государства начнут прятать свои долларовые резервы. Об этом заявил профессор Университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

В интервью Wirtschafts Woche он отметил, что финансовые институты антизападных стран, скорее всего, будут создавать "государственные подставные фирмы", чтобы скрыть наличие долларовых резервов.

"Валютные резервы можно скрыть. У центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке", — сказал профессор.

По его словам, руководители всех антизападных стран сейчас задаются вопросом о том, стоит ли дальше держать активы на западных счетах. Он считает, что такие государства будут хранить деньги небольшими частями на частном рынке капитала. В этом случае, пояснил Кранен, владельца средств определить невозможно. Специалист убеждён: такой путь позволит сохранить инвестиции на западных финансовых рынках.

Он также добавил, что США используют доллар в конфликте с РФ в качестве оружия.