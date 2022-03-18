Новая жертва: Швеция попала под каток санкций США против России

Антироссийские санкции нанесут двойной удар по сельскому хозяйству и производству продуктов питания в Швеции и Европе.

Без удобрений урожай снизится вдвое

Об этом шведской TN рассказал местный фермер Андреас Лиден. "Если не вносить удобрения, урожай в следующем году может сократиться вдвое", — сказал он.

То есть первый удар будет нанесён сокращением импорта удобрений из РФ и Белоруссии, которые являются крупнейшими их производителями. Минфин США ввёл санкции против белорусских производителей калия. Санкции предусматривают прекращение отношений с этими компаниями к 1 апреля 2022 года и блокировку их активов в США.

Один из крупнейших в мире производителей удобрений — норвежская Yara заявила, что к апрелю 2022 года полностью откажется от импорта калия из Белоруссии из-за санкций США и ЕС.

С другой стороны, в России со 2 февраля вступил в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры.

"Без внесения удобрений урожай снижается примерно на 50%, сообщил изданию Андреас Лиден, который владеет 500 гектарами земли для выращивания зерна.

По его словам, ограничение поставок удобрений или рост цен на них повлияют на производство зерна в 2023 году, то есть на урожай, который обеспечит Швецию продовольствием зимой 2023-2024 годов.

Швеция полностью зависит от импорта удобрений, 15-20% годового потребления приходится на импорт из России, на сумму около 3 млрд шведских крон, указывает TN.

Дорогой газ закроет производство удобрений

Второй удар будет нанесён сокращением импорта газа, который является наиболее распространённым и дешёвым источником энергии при производстве удобрений и одновременно сырьём для азотных удобрений. ЕС уже озвучил план сокращения зависимости от экспорта газа из РФ. Между тем из-за роста цен на него в Европе многие производители приостановили работу из-за роста издержек производства, пишет TN.

Сокращение экспорта газа из России и удорожание удобрений наносят двойной удар по сельскому хозяйству как в Швеции, так и в Европе, делает вывод газета.

Кроме того, Андреас Лиден указывает, что он борется "с заоблачными расходами на дизельное топливо".

Хлеб потеряет в качестве, подорожают корма для скота

Фермер также указывает на тот факт, что культивируемая пшеница при нехватке удобрений имеет более низкое содержание белка, поэтому такая пшеница в основном идёт только на производство хрустящих хлебцев.

"Таким образом, речь идёт как о количестве, так и о качестве того, что мы собираем", — сказал Андреас Лиден.

То же самое относится и к фуражному зерну, которое при низком содержании белка требует добавок, чтобы животные полноценно питались.

Если своего зерна у Швеции не будет, то и закупить его она сможет с трудом или по очень высоким ценам, так как война на Украине привела к резкому росту цен на зерно.

Россия и Украина являются крупными производителями и экспортёрами зерна. Многие аналитики ожидают, что Россия сократит экспорт зерновых, чтобы в первую очередь удовлетворить внутренние потребности. Посевная же на Украине под большим вопросом.

Проводя пятую волну расширения на восток и захватив Украину, посадив там бандеровский режим, Запад не отреагировал на обеспокоенности РФ в этом отношении. Это привело к началу денацификации Украины и принуждении её к миру специальной военной операцией. На это Запад отреагировал санкциями, которые не меньше, чем по России, а в долгосрочной перспективе и больше, ударили по самому Западу и по всей мировой экономике.

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