Антироссийские санкции нанесут двойной удар по сельскому хозяйству и производству продуктов питания в Швеции и Европе.
Об этом шведской TN рассказал местный фермер Андреас Лиден. "Если не вносить удобрения, урожай в следующем году может сократиться вдвое", — сказал он.
То есть первый удар будет нанесён сокращением импорта удобрений из РФ и Белоруссии, которые являются крупнейшими их производителями. Минфин США ввёл санкции против белорусских производителей калия. Санкции предусматривают прекращение отношений с этими компаниями к 1 апреля 2022 года и блокировку их активов в США.
Один из крупнейших в мире производителей удобрений — норвежская Yara заявила, что к апрелю 2022 года полностью откажется от импорта калия из Белоруссии из-за санкций США и ЕС.
С другой стороны, в России со 2 февраля вступил в силу двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры.
"Без внесения удобрений урожай снижается примерно на 50%, сообщил изданию Андреас Лиден, который владеет 500 гектарами земли для выращивания зерна.
По его словам, ограничение поставок удобрений или рост цен на них повлияют на производство зерна в 2023 году, то есть на урожай, который обеспечит Швецию продовольствием зимой 2023-2024 годов.
Швеция полностью зависит от импорта удобрений, 15-20% годового потребления приходится на импорт из России, на сумму около 3 млрд шведских крон, указывает TN.
Второй удар будет нанесён сокращением импорта газа, который является наиболее распространённым и дешёвым источником энергии при производстве удобрений и одновременно сырьём для азотных удобрений. ЕС уже озвучил план сокращения зависимости от экспорта газа из РФ. Между тем из-за роста цен на него в Европе многие производители приостановили работу из-за роста издержек производства, пишет TN.
Сокращение экспорта газа из России и удорожание удобрений наносят двойной удар по сельскому хозяйству как в Швеции, так и в Европе, делает вывод газета.
Кроме того, Андреас Лиден указывает, что он борется "с заоблачными расходами на дизельное топливо".
Фермер также указывает на тот факт, что культивируемая пшеница при нехватке удобрений имеет более низкое содержание белка, поэтому такая пшеница в основном идёт только на производство хрустящих хлебцев.
"Таким образом, речь идёт как о количестве, так и о качестве того, что мы собираем", — сказал Андреас Лиден.
То же самое относится и к фуражному зерну, которое при низком содержании белка требует добавок, чтобы животные полноценно питались.
Если своего зерна у Швеции не будет, то и закупить его она сможет с трудом или по очень высоким ценам, так как война на Украине привела к резкому росту цен на зерно.
Россия и Украина являются крупными производителями и экспортёрами зерна. Многие аналитики ожидают, что Россия сократит экспорт зерновых, чтобы в первую очередь удовлетворить внутренние потребности. Посевная же на Украине под большим вопросом.
Проводя пятую волну расширения на восток и захватив Украину, посадив там бандеровский режим, Запад не отреагировал на обеспокоенности РФ в этом отношении. Это привело к началу денацификации Украины и принуждении её к миру специальной военной операцией. На это Запад отреагировал санкциями, которые не меньше, чем по России, а в долгосрочной перспективе и больше, ударили по самому Западу и по всей мировой экономике.
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