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Автор Ольга Лебедева

США объявили общий сбор союзников на базе Рамштайн - "решать судьбу войны"

Мир

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил министров обороны и военных со всего мира на конференцию по войне на Украине, которая пройдёт сегодня, 26 апреля, на авиабазе США Рамштайн. Согласие уже дали 20 стран.

США объявили общий сбор союзников на базе Рамштайн - "решать судьбу войны"

"Заинтересованные стороны из 40 стран встретятся с министром обороны Ллойдом Остином 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германия, чтобы обсудить, как можно оказать Украине более расширенную и более смертоносную помощь", - говорится сообщении Пентагона.

Американские военные особо подчёркивают: это не встреча «министров НАТО", а собрание тех, кто заинтересован в поддержке Украины в ее сопротивлении "российскому вторжению".

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, приглашены в основном министры обороны и высокопоставленные военнослужащие из разных стран мира.

"Остин надеется, что это станет началом обсуждения с единомышленниками долгосрочных оборонных отношений, в которых Украина будет нуждаться в будущем. Ему хотелось бы поговорить о том, что сейчас происходит, а также услышать от других стран, что они делают с точки зрения непосредственной оборонной помощи и как это может измениться", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона особо подчеркнул:

"Тот факт, что более 20 стран быстро согласились принять участие в конференции, мы считаем сильным признаком полномочий Соединенных Штатов по созыву и важности, которую не только мы, но и эти другие страны придают оборонным потребностям Украины в будущем".

Встреча следует за просьбой президента Украины Владимира Зеленского, чтобы США и другие страны направили Киеву более тяжелое вооружение и системы ПВО. Ранее Белый дом Украины пообещал еще 800 миллионов долларов помощи, включая артиллерию, артиллерийские снаряды, транспортные средства и даже так называемые беспилотные летательные аппараты-камикадзе, способные уничтожать танки.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • База ВВС США в Рамштайне всегда считалась самым важным узлом вооруженных сил США за пределами страны.
  • Военно-воздушная база США в Рамштейне является местом проведения важных встреч между высокопоставленными американскими политиками и их зарубежными коллегами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина ллойд остин
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