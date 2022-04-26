США объявили общий сбор союзников на базе Рамштайн - "решать судьбу войны"

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил министров обороны и военных со всего мира на конференцию по войне на Украине, которая пройдёт сегодня, 26 апреля, на авиабазе США Рамштайн. Согласие уже дали 20 стран.

"Заинтересованные стороны из 40 стран встретятся с министром обороны Ллойдом Остином 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германия, чтобы обсудить, как можно оказать Украине более расширенную и более смертоносную помощь", - говорится сообщении Пентагона.

Американские военные особо подчёркивают: это не встреча «министров НАТО", а собрание тех, кто заинтересован в поддержке Украины в ее сопротивлении "российскому вторжению".

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, приглашены в основном министры обороны и высокопоставленные военнослужащие из разных стран мира.

"Остин надеется, что это станет началом обсуждения с единомышленниками долгосрочных оборонных отношений, в которых Украина будет нуждаться в будущем. Ему хотелось бы поговорить о том, что сейчас происходит, а также услышать от других стран, что они делают с точки зрения непосредственной оборонной помощи и как это может измениться", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона особо подчеркнул:

"Тот факт, что более 20 стран быстро согласились принять участие в конференции, мы считаем сильным признаком полномочий Соединенных Штатов по созыву и важности, которую не только мы, но и эти другие страны придают оборонным потребностям Украины в будущем".

Встреча следует за просьбой президента Украины Владимира Зеленского, чтобы США и другие страны направили Киеву более тяжелое вооружение и системы ПВО. Ранее Белый дом Украины пообещал еще 800 миллионов долларов помощи, включая артиллерию, артиллерийские снаряды, транспортные средства и даже так называемые беспилотные летательные аппараты-камикадзе, способные уничтожать танки.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

База ВВС США в Рамштайне всегда считалась самым важным узлом вооруженных сил США за пределами страны.

Военно-воздушная база США в Рамштейне является местом проведения важных встреч между высокопоставленными американскими политиками и их зарубежными коллегами.