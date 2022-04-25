Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США могут занять лидерскую позицию в списке будущих стран-гарантов безопасности Украины.
В своём видеообращении он добавил, что Киев продолжает обсуждать с западными государствами вопросы, связанные с гарантиями безопасности.
"Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины", — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Киеве прошла встреча Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином и государственным секретарём США Энтони Блинкеном. В ходе диалога украинский президент попросил предоставить дополнительную военную помощь для ВСУ. Блинкен и Остин передали Зеленскому, что власти США выделили более 700 миллионов долларов на прямую и косвенную поддержку Украины.
При этом руководитель Пентагона подчеркнул: Вашингтону сложно отслеживать, как используется переданная Киеву военная техника.
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