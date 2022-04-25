Зеленский: США могут стать лидером среди стран-гарантов безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США могут занять лидерскую позицию в списке будущих стран-гарантов безопасности Украины.

В своём видеообращении он добавил, что Киев продолжает обсуждать с западными государствами вопросы, связанные с гарантиями безопасности.

"Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошла встреча Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином и государственным секретарём США Энтони Блинкеном. В ходе диалога украинский президент попросил предоставить дополнительную военную помощь для ВСУ. Блинкен и Остин передали Зеленскому, что власти США выделили более 700 миллионов долларов на прямую и косвенную поддержку Украины.

При этом руководитель Пентагона подчеркнул: Вашингтону сложно отслеживать, как используется переданная Киеву военная техника.