Посол Украины при Ватикане пригрозил разборками Папе Римскому

У украинских властей появился новый идеологический "враг". Да не абы кто, а сам Папа Римский Франциск.

И никакие его заявления о том, что Ватикан готов быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, никакие осуждения спецоперации России, никакие заверения в том, что он лично готов сделать все возможное, чтобы помочь "погасить пламя войны" ему не помогут.

Посол Украины при Ватикане пообещал "разобраться" с Папой Римским из-за его "неправильных" слов.

По словам Андрея Юраша, Папа Франциск кругом неправ:

в канун Пасхи понтифик высказался по поводу беженцев в Европе, назвав отношение к ним расизмом, поскольку "людей с Украины принимают лучше, чем из других частей мира";

во время празднования страстной пятницы по календарю католиков украинка и русская молились вместе, хотя из Киева настоятельно требовали "не устраивать этот глупый и неуместный флешмоб".