У украинских властей появился новый идеологический "враг". Да не абы кто, а сам Папа Римский Франциск.
И никакие его заявления о том, что Ватикан готов быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой, никакие осуждения спецоперации России, никакие заверения в том, что он лично готов сделать все возможное, чтобы помочь "погасить пламя войны" ему не помогут.
Посол Украины при Ватикане пообещал "разобраться" с Папой Римским из-за его "неправильных" слов.
По словам Андрея Юраша, Папа Франциск кругом неправ:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.