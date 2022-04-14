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Автор Ольга Лебедева

Киев запрещает Ватикану "объединять украинку с русской" на празднике Пасхи

Религия

Украина выразила обеспокоенность намерением Ватикана объединить русскую и украинскую семьи во время праздничной церемонии в Колизее в Страстную пятницу. Согласно сценарию, они вместе понесут процессионный крест.

По словам посла Украины в Ватикане Андрея Юраша, дипмиссия "понимает и разделяет общую озабоченность Украины и многих других общин” этой идеей.

"Сейчас мы работаем над этим вопросом, пытаясь объяснить трудности его реализации и возможные последствия”, — сказал посол.

Он также опубликовал комментарий киевского главы греко-католической церкви на Украине архиепископа Святослава Шевчука, который во вторник назвал идею объединения русских и украинских женщин для церемонии Крестных ходов "несвоевременной и двусмысленной” поскольку "это не учитывает контекст о военной агрессии России против Украины.”

Шевчук добавил, что уже сообщил в Ватикан о "множественной негативной реакции” представителей греко-католического духовенства, которые, по-видимому, убеждены, что любые "жесты примирения” между Украиной и Россией будут возможны "только тогда, когда война закончится и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены”. Глава церкви также выразил надежду, что по просьбе Украины Ватикан согласится изменить свой план.

Отвечая на критику, преподобный Антонио Спадаро, иезуитский священник в Риме, который, как сообщается, близок к Папе Франциску, сказал итальянским журналистам, что понтифик "является пастором, а не политиком”.

Из-за чего сыр-бор

 

В понедельник Ватикан опубликовал медитации и молитвы для Via Crucis (Крестного пути), который возглавляет Папа Римский. На 13-й станции, где "Иисус умирает на кресте” украинская и российская медсестры, которые работают вместе в римской больнице, прочитают свои "размышления о конфликте".

"Во время XIII стояния, посвящённого размышлениям о смерти Иисуса на Голгофе, крест будут нести семьи украинки и россиянки; женщины живут в Италии около 20 лет и в настоящее время работают вместе в отделении паллиативной помощи, помогая пациентам, которым, на первый взгляд, уже ничем нельзя помочь. Однако можно облегчить боль, возвращая человеческое достоинство больному. Голоса этих женщин, каждый день обращённые к страдающим, выражают надежду на мир. В Страстную пятницу крест будет в руках у Ирины и Альбины — авторов этих размышлений", — написано в плане церемонии, опубликованном на сайте Ватикана.

"Господи, где ты? Поговори с нами среди тишины смерти и разделения и научи нас быть миротворцами, братьями и сестрами, и восстанавливать то, что пытались разрушить бомбы”, — говорится в тексте размышления.

После это, согласно сценарию, женщины передадут крест семье мигрантов, которая понесет его на последнюю, 14-ю станцию.

Папа Римский Франциск неоднократно призывал "прекратить войну" (так он называет конфликт на Украине), а во время мессы в католическое Вербное воскресенье в Ватикане 10 апреля он призвал стороны объявить "пасхальное перемирие”.

  • Главный праздник католического церковного календаря будет отмечаться 17 апреля.

К слову, напомним, недовольство Украины по поводу сценария религиозного праздника — не первый случай попытки смешать дела церковные и политические. Ранее представители УПЦ призвали "отдать под трибунал" Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

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Куратор: Ольга Гуманова
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