Трамп: положение США катастрофично, как никогда ещё не было

По мнению 45-ого президента США Дональда Трампа, сейчас его страна находится в самом катастрофическом за всю свою историю положении.

Своими умозаключениями он поделился во время выступления перед сторонниками на ежегодном мероприятии Heritage Foundation:

"Штаты находятся в большой опасности. Нашу власть в мире больше не уважают, а армию не боятся. И руку к этому приложили не только русские. У многих стран есть мощнейшее вооружение. И что в итоге? Китай нас не уважает, Иран не боится, а Россия ещё и продемонстрировала всем слабость нынешних американских лидеров", — сказал Трамп, подчеркнув, что "при его правлении" Москва "ни в коем случае не отважилась бы на то, что делает сейчас".

Напомним, ранее экс-президент США неоднократно критиковал своего преемника и даже обвинил его как-то в том, что он "унизил Америку".