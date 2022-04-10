Трамп заявил, что Байден унизил Америку

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден унижает страну и что сам он может баллотироваться на переизбрание в 2024 году.

Заявление прозвучало во время митинга республиканцев "Спаси Америку" в Сельме, штат Северная Каролина.

“Нашим детям внушают непонятно что, наши ценности оскверняют, наше наследие уничтожают, и нашу страну унижает президент, который понятия не имеет, что, черт возьми, происходит, - сказал Трамп, намекнув, что может снова баллотироваться на пост в 2024 году. – Я был лучше, чем он, и теперь нам, возможно, придется сделать это снова. Есть ли здесь кто-нибудь, кто хотел бы, чтобы я снова побежал?”

Он также упомянул промежуточные выборы, которые состоятся в ноябре:

“Это год, когда мы собираемся вернуть Дом, - сказал Трамп. - Мы вернем Сенат, и мы вернем Америку, и в 2024 году, самое главное, мы вернем наш красивый, красивый Белый дом”.

Напомним, в 2016 году для многих победа Трампа над экс-госсекретарём Хилари Клинтон была неожиданностью и весь срок президентства он провёл под угрозой импичмента. А в гонке 2020 года проиграл Байдену, но утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.