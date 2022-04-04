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Автор Ольга Лебедева

Клинтон требует наказать "лично Путина"

Мир

Экс-госсекретарь и несостоявшаяся президент США Хиллари Клинтон призвала ввести более жёсткие санкции против России и усилить давление на Саудовскую Аравию, Китай и другие страны, чтобы заставить их соблюдать "антимосковскую линию".

Клинтон требует наказать "лично Путина"

"Нам нужно быстрее вводить новые санкции в отношении большего количества вещей, чтобы повысить ставку на Россию и попытаться привлечь больше стран на сторону того, чтобы понять, что это в их интересах, — сказала Клинтон в воскресенье в интервью NBC News. — Я думаю, что пришло время удвоить давление”.

По её мнению, "хотя Байден и другие западные лидеры рекламировали беспрецедентную суровость санкций" в отношении Москвы, "они не зашли достаточно далеко".

"Единственный способ, которым мы собираемся положить конец кровопролитию и террору, которые мы видим развязанными в Украине, и защитить Европу и демократию, — это сделать все возможное, чтобы навязать Путину еще большие расходы”, — сказала экс-кандидат в президенты Америки.

Что предлагает Клинтон

Клинтон предположила, что больше российских банков могут быть отстранены от системы SWIFT, полностью прекратить продажи нефти и природного газа из России, и выгнать Москву из G20.

Клинтон, которая неоднократно обвиняла Кремль в своём проигрыше Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2016 году, также призвала наказать президента России Владимира Путина лично.

Клинтон также посетовала, что другие крупные страны, включая Китай и Индию, продолжают импортировать российские энергоносители, "пытаясь понять, на чьей стороне в конечном итоге оказаться”. Она призвала усилить давление на нейтральные или пророссийские страны, чтобы "заставить их понять, что они должны повернуться против Москвы".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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