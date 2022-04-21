Le Figaro: часть французов опасается переизбрания Макрона

Читатели французского издания Le Figaro поделились своим мнением по поводу проведенного опроса относительно возможных итогов второго тура президентских выборов в стране. Так, многие пользователи раскритиковали перспективу переизбрания действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Газета Le Figaro провела опрос, в котором приняли участие более 250 тысяч человек. За Макрона проголосовали почти 62 процента, а за его соперницу Марин Ле Пен — чуть больше 38 процентов.

При этом в комментариях нашлось не мало французов, которых такие цифры насторожили.

Например, пользователь Alain 40 уверен, что две трети жителей Франции на самом деле хотят сменить лидера страны. А читательца с ником Teodora Pino написала, что Макрон уничтожает страну. По её мнению, французская культура осталась в прошлом.

"Французы, если вы опять проголосуете за Макрона, вы знаете, что вас ожидает. Теперь не жалуйтесь", — поделился своим мнением Jean83.

Ранее в четверг, 21 апреля, кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен устроили жаркую дискуссию в ходе выборных дебатов по поводу повышения пенсионного возраста в стране. Макрон предложил установить выход на пенсию в 65 лет, с чем категорически не согласилась Ле Пен.