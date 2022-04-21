Представитель кабмина Франции: Макрон готов снова отправиться в Киев

Французский лидер Эмманюэль Макрон готов снова поехать в Киев. Об этом заявил официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь.

В эфире телеканала France Info он отметил, что визит президента возможен лишь в том случае, если он поспособствует прогрессу в урегулировании украинского конфликта.

"Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл", — подчеркнул Атталь.

При этом он ушёл от ответа на вопрос журналиста о том, может ли поездка Макрона в Киев стать его первым рабочим визитом на территорию другого государства в случае переизбрания на президентский пост.

Ранее Макрон призвал мировое сообщество не употреблять термин "геноцид" для описания происходящего на Украине. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен тоже отказалась называть геноцидом действия российской армии в ходе спецоперации.