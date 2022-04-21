Ле Пен раскритиковала Макрона за повышение пенсионного возраста до 65 лет

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен устроили жаркую дискуссию в ходе выборных дебатов по поводу повышения пенсионного возраста в стране. Макрон предложил установить выход на пенсию в 65 лет, с чем категорически не согласилась Ле Пен.

По мнению Макрона, выход на пенсию необходимо законодательно закрепить в 65 лет, тогда как Ле Пен считает, что возрастной порог для заслуженного отдыха должен составить 60-62 года.

"Те, кто начал работать в возрасте до 20 лет, смогут выходить на пенсию в 60", — заявила Ле Пен в ходе телевизионных дебатов с Макроном. — Выход на пенсию в 65 лет абсолютно невыносимая несправедливость".

По мнению Ле Пен, остальные граждане могут отправляться на пенсию в 62 года. Однако действующий лидер страны настаивает, что повышение пенсионного возраста необходимо.

"Вы предлагаете одинаковый пенсионный возраст для тех, кто никогда не работал, и для тех, у кого была трудовая жизнь… Мне не нужен проект, который ослабляет пенсионную систему", — резюмировал Макрон.