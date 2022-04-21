Foreign Policy: в ФРГ начали выселять афганских беженцев ради украинских

Немецкие власти неофициально выселяют беженцев из Афганистана, чтобы освободить места для прибывающих в страну мигрантов из Украины. Об этом сообщает Foreign Policy.

К афганцам в разных городах Германии приходит социальная служба, требующая за 24 часа покинуть жильё без каких-либо объяснений.

"Выселения целенаправленно не афишировались. Некоторые люди жили в своих домах в течение многих лет и были вырваны из своих соцструктур, в том числе дети, которых перевели в места, удалённые от их соответствующих школ", — сообщает член правления Берлинского совета по делам беженцев Тарек Алаовс.

Он подчёркивает, что мигрантов из Афганистана выселяют в так называемые "центры прибытия", размещая там лишь на короткий срок, но многие не могут покинуть эти Центры несколько лет.

Согласно данным Foreign Policy, всего в ФРГ сейчас находится примерно 12 тысяч афганских беженцев, приехавших в Германию в 2021 году после афганского госпереворота. Что же касается граждан Украины, то их в Германии уже более 300 тысяч и они продолжают прибывать.