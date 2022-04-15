Украинцы в ФРГ требуют не давать работу бежавшей из РФ редактору "Первого"

Разумеется, все помнят "героическую" девушку-редактора "Первого канала" Марию Овсянникову, которая выскочила с антивоенным плакатом в прямом эфире.

Оказывается, что и украинцы её прекрасно помнят, однако поступок почему-то не они оценили. А за то, что Овсянникова работала на российском канале (да еще и на "Первом") и за то что она русская — нет ей места на Западе, решили они.

Парадоксально складывается судьба у дамочки: Германия её приняла с распростёртыми объятьями, одиозная Deutsche Welle (СМИ, признанное в России иностранным агентом) даже с работой решила помочь, но вдруг случилось странное, пишет RT.

Под офис Deutsche Welle в Берлине пришли возмущённые беженцы из Украины и требуют гоньбы Маши Овсянниковой: "Бывших пропагандистов не бывает"! — кричат "милые" украинцы.

Напомним её слоган, произнесённый в России: "Невыносимое давление и преследование в Москве". А как вам нынешняя ситуация, Мария?

Напомним, прямо во время прямого эфира к камерам вышла с плакатом сотрудница "Первого канала" Мария Овсянникова. На ее странице в социальных сетях указано, что она окончила Кубанский государственный университет и РАНХиГС.