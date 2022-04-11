Экс-редактор Первого канала Овсянникова устроилась в немецкое издание

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила в новостной студии одиночный пикет, будет работать в немецком Die Welt.

Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня". Die Welt — одно из солиднейших информационно-аналитических изданий Германии. предполагается, что Овсянникова будет освещать там события в России и на Украине.

За выходку в студии новостной программы, когда она выбежала за спиной диктора Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, Овсянниковой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда ей вменяли вину по делу об "организации митинга".

При этом рассмотрение дела по статье за дискредитацию российских войск ещё ожидает экс-редактора Первого канала.

Новость о новом месте работы Овсянниковой прокомментировала Ксения Собчак.

"Что могу сказать, я думала, что всё будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть пронесет", — написала журналистка в своём Telegram-канале.