Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила в новостной студии одиночный пикет, будет работать в немецком Die Welt.
Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня". Die Welt — одно из солиднейших информационно-аналитических изданий Германии. предполагается, что Овсянникова будет освещать там события в России и на Украине.
За выходку в студии новостной программы, когда она выбежала за спиной диктора Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, Овсянниковой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда ей вменяли вину по делу об "организации митинга".
При этом рассмотрение дела по статье за дискредитацию российских войск ещё ожидает экс-редактора Первого канала.
Новость о новом месте работы Овсянниковой прокомментировала Ксения Собчак.
"Что могу сказать, я думала, что всё будет намного жестче и за эту акцию на нее повесят сто сорок семь уголовных дел. Но нет, может быть пронесет", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
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