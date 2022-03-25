Экс-редактора Первого канала Овсянникову привлекут к ответственности

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила "диверсию" в эфире программы "Время", снова предстанет перед судом.

На Овсянникову составили протокол по новой ст. 20.3.3 КоАП — о "дискредитации российской армии".

Овсянникову уже судили и оштрафовали на 30 000 рублей по делу об "организации митинга". Теперь Следственный комитет России расследует её деяние, руководствуясь статьёй 207.3 УК о "фейках".

Заседание суда по делу бывшей сотрудницы назначено на 14 апреля.

Марина Овсянникова ранее уверила, что не собирается покидать страну, несмотря на то, что ей может грозить опасность. Семья, по словам работника СМИ, не поддержала её рискованный манифест.

"Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России", — заявляла женщина.