Телеведущий Fox Карлсон: политика Байдена может привести к краху экономики США

Политика американского лидера Джо Байдена может разрушить экономику США. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

По его словам, в стране наблюдается высокий уровень инфляции и рост налогов. Он подчеркнул: если нынешняя американская администрация продолжит курс на "закачивание" денег в экономику США, то вскоре может наступить её крах.

Журналист добавил, что в последнее время в Штатах "всё подорожало". Как отметил Карлсон, главная причина кризиса — ослабление валюты США.

"Инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые всё больше обесцениваются, в предметы, способные сохранить ценность в долгосрочной перспективе", — указал телеведущий.

Он пояснил: в США никто не верит в то, что администрация сможет взять инфляцию под свой контроль путём повышения процентных ставок.

"Когда люди перестают покупать, наступает крах", — сказал журналист.

Карлсон полагает, что США столкнутся с социальной и политической нестабильностью, если в экономике "собьются все настройки".