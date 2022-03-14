Политолог объяснил, почему Россия не вводит ответные санкции против Запада

Против России ЕС И США ввели уже очень много санкций из-за военной спецоперации на Украине. Однако с ответными санкциями Москва пока не спешит. Многих интересует, почему? Свой ответ на этот вопрос дал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт считает, что сначала нужно завершить боевые действия на Украине, чтобы Запад избавился от иллюзий относительно итогов СВО. А то некоторые думают, что Москва дрожит от санкций Запада, а олигархи с минуты на минуту свергнут "режим Путина". А затем, по мнению аналитика, можно уже будет переходить к ответным действиям, которые могут быть весьма болезненными для ЕС и США.

"А вот потом можно будет и спросить: дальше будем ваньку валять или начнем еще и экономическую войну? Стоит только объявить о временном запрете на экспорт палладия, никеля, пшеницы и еще пары товаров, чтобы западные рынки рухнули", — написал политолог в своём Telegram-канале.

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