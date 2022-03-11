Экономист объяснил, сможет ли российская экономика избежать дефолта

Для объявления в России дефолта сейчас необходимости нет. Экономика страны из-за санкций Запада находится в сложном положении, но избежать дефолта она способна. Такое мнение высказал директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

Специалист заметил в беседе с "Радио 1", что ситуацию, там, где она и так сложилась неблагоприятно, нужно стараться выправлять и находить какое-то равновесие. Он пояснил, что дефолт является последней стадией для отказа государства выполнять свои обязательства, а до этого сейчас можно не доходить.

Против России могут быть использованы ещё какие-то средства экономического подавления, поэтому ситуация сейчас нестабильная, добавил экономист. Но Центробанк и правительство активно применяют меры по минимизации негативного влияния этих действий", и большая диверсифицированная экономика России может противостоять таким глобальным вызовам, заключил Климанов.

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