Зеленский заявил, что Киев не получил ответа РФ касательно обмена Медведчука

12 апреля президент Украины цинично поздравил людей с Днём космонавтики, опубликовав фото пойманного депутата Рады Виктора Медведчука.

Многие эксперты сразу выдвинули предположения, почему Медведчука показали именно в этот момент. Так, например, украинский народный депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Медведчука будут пытаться обменять на британских пленных. Журналист и основатель партии "Партия Шария" Анатолий Шарий пошёл дальше и предположил, что депутат уже давно сидит в подвале СБУ и являлся неким козырем в руках Киева. Как бы там ни было, Виктор Медведчук является гражданином Украины, и то, что Киев пытается обменять своего гражданина на своих же граждан, многих ставит в тупик.

Виктор Медведчук проходит по делу в госизмене и в понедельник сам обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой произвести обмен. В своём недавнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они так и не получил ответа от Москвы на предложение обмена.

"Мы не услышали ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти наших военных в Мариуполе".