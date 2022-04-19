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Автор Антон Уткин

Власти Британии отказались помогать пленным британским наёмникам

Общество

Лондон ничем не сможет помочь пленённым ВС РФ на Украине английским наёмникам. Граждан Соединенного Королевства предупреждали, что они участвуют в украинском конфликте на свой страх и риск, отметил британский депутат Питер Рикеттс.

Власти Британии отказались помогать пленным британским наёмникам

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе Лондон настоятельно не рекомендовал англичанам ехать на Украину в качестве наёмников. Тем, кто оказался из-за своего легкомыслия в сложной ситуации, британские власти помочь не смогут.

"Британским гражданам настоятельно рекомендовали не ездить на Украину и сказали, что правительство не сможет помочь, если они попадут в сложную ситуацию", — пояснил член Палаты лордов Питер Рикеттс в интервью каналу Sky News.

Английские наёмники, воевавшие в украинской армии, предпочли не умирать за чужую страну, а сдаться в плен российским подразделениям в Мариуполе. Шону Пиннеру и Эйдену Эслину предоставили возможность в прямом эфире обратиться к премьеру Великобритании Борису Джонсону, которого они попросили о помощи. По словам пленных, английские власти могли бы надавить на Зеленского, чтобы тот согласился обменять наёмников на арестованного украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы борис джонсон великобритания
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