Роналду рассказал о смерти своего новорождённого сына

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о смерти своего новорождённого сына. Об этом несчастье сообщил сам спортсмен.

Он заявил, что это самая большая боль, которую только могут испытать родители. При этом Роналду добавил, что их семье даёт силы рождение дочки. Так, по его словам, они переживают этот момент с надеждой и счастьем.

Напомним, что в октябре прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что возлюбленная футболиста Джорджина Родригес беременна и ждёт двойню.

Ранее игрок команды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первую строчку в новом рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.