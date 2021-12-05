Криштиану Роналду повредил колено, пока праздновал забитый гол

Нападающий клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в свойственной ему манере отпраздновал гол и повредил ногу. Футболисту пришлось покинуть поле на 88 минуте матча против лондонского "Арсенала".

В матче 14-го тура чемпионата Англии очередной гол Роналду "отпраздновал" фирменным прыжком с разворотом. Но что-то пошло не так и футболист неудачно упал.

По сообщению очевидцев "победного кульбита", Роналду поднялся и продолжил играть, однако, спустя 10 минут матча, травма дала о себе знать и хромающего футболиста увели с поля, пишет "Лайф".

Ранее Pravda.Ru писала о рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира. Так, согласно версии Forbes, Криштиану Роналду вновь обошёл Лионеля Мессии и занял первую строчку списка. Эксперты предполагают, что в сезоне 2021/2022 спортсмен получит 106,6 миллиона евро до вычета налогов.

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