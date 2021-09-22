Роналду обошёл Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов

Игрок команды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первую строчку в новом рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.

Эксперты предполагают, что в сезоне 2021/2022 спортсмен получит 106,6 миллиона евро до вычета налогов. Такими доходами не могут похвастаться его коллеги по футболу. Недавно Роналду побил ещё один рекорд: в социальной сети Instagram он впервые в мире набрал свыше 300 миллионов подписчиков.

На втором месте находится игрок "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси. Его заработок составляет 93,8 миллиона евро.

Известно, что помимо основной зарплаты, большую часть дохода футболиста составляют рекламные кампании, которые считаются одними из самых продаваемых по всему миру. Он является лицом бренда Adidas.

Третье место в списке Forbes досталось Неймару из "ПСЖ" с зарплатой в 81 миллион евро. Эксперты этого издания также назвали 29-летнего нападающего футбольного клуба одним из самых влиятельных людей на планете.

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