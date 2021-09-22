Игрок команды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занял первую строчку в новом рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов по версии издания Forbes.
Эксперты предполагают, что в сезоне 2021/2022 спортсмен получит 106,6 миллиона евро до вычета налогов. Такими доходами не могут похвастаться его коллеги по футболу. Недавно Роналду побил ещё один рекорд: в социальной сети Instagram он впервые в мире набрал свыше 300 миллионов подписчиков.
На втором месте находится игрок "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси. Его заработок составляет 93,8 миллиона евро.
Третье место в списке Forbes досталось Неймару из "ПСЖ" с зарплатой в 81 миллион евро. Эксперты этого издания также назвали 29-летнего нападающего футбольного клуба одним из самых влиятельных людей на планете.
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