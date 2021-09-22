Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) изучает возможность подписания контракта с французским тренером Зинедином Зиданом на замену нынешнему наставнику команды Маурисио Почеттино.
Парижское руководство недовольно работой аргентинского специалиста, который руководит командой с января этого года.
Об этом сообщает телеканал Chiringuito TV.
Зидан покинул пост главного тренера "Реала" в мае. До сих пор звезда французского футбола сидит без работы.
Что же касается Почеттино, напомним, на прошлой неделе болельщики были удивлены поведением в отношении него игрока команды Лионеля Месси:
Месси обвинили в пренебрежительном отношении к менеджеру своего клуба Почеттино
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