Зидан может заменить Почеттино на посту главного тренера ПСЖ

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) изучает возможность подписания контракта с французским тренером Зинедином Зиданом на замену нынешнему наставнику команды Маурисио Почеттино.

Парижское руководство недовольно работой аргентинского специалиста, который руководит командой с января этого года.

Об этом сообщает телеканал Chiringuito TV.

Зидан покинул пост главного тренера "Реала" в мае. До сих пор звезда французского футбола сидит без работы.

Что же касается Почеттино, напомним, на прошлой неделе болельщики были удивлены поведением в отношении него игрока команды Лионеля Месси:

Месси обвинили в пренебрежительном отношении к менеджеру своего клуба Почеттино

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