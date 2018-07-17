В генпрокуратуре рассказали, чего Россия хочет от США в деле Браудера

Генпрокуратура готова направить США очередной запрос с просьбой допросить нескольких граждан Штатов по делу Уильяма Браудера, главы фонда Hermitage Capital, который был заочно осужден в РФ. Об этом сообщает "РИА Новости".
Среди этих людей числится Майкл Макфол, бывший посол США в России. Кроме того, Александр Куренной, начальник управления Генпрокуратуры, рассказал и о других лицах, показания которых необходимы для дела.
"Назову некоторых из них. Это сотрудники агентства национальной безопасности США Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера. Светлана Энгерт - забирала похищенные материалы уголовного дела из России. Александр Шварцман, опекал Браудера в период его пребывания в США. Джим Роут, агент ЦРУ, финансовый распорядитель Браудера", - рассказал Куренной.
Кроме того, генпрокуратура заявила, что вышеперечисленные сотрудники также связаны с делом бизнесмена Дениса Кацывы. Они создавали ложные доказательства вины Кацывы в судебном деле Штатов против против Prevezon. Обвинение утверждало, что компания легализовала на территории США деньги, которые были якобы украдены из бюджета России.
Также в Генпрокуратуре назвали и других причастных к делу Браудера.
"Роберт Отто, до января 2017 года - заместитель начальника разведывательного управления Госдепартамента США, возглавлял Бюро разведки и исследований госдепартамента США по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии. Дэвид Крэмер, в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США, помощник госсекретаря. Джонатан Винер, помощник сенатора Керри, сотрудник Госдепартамента. Кайл Паркер, в 2009 году - сотрудник Хельсинкской комиссии США. Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по делу Магнитского. Ну и конечно же получатели незаконных доходов, сами братья Зифф, многолетние партнёры по криминальному бизнесу Уильяма Браудера", - цитирует Куренного "РИА Новости".
Помимо этого, ведомство сделало уточнило сумму, которую Браудер направил демократической партии. Вместо ранее заявленных $400 млн в деле фигурирует сумма в $400 тысяч.
Ранее "Правда.Ру" писала, 29 декабря Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов.
Сообщается, что суд взыскал с него и Ивана Черкасова (второго подсудимого) более 4,2 миллиарда рублей. Помимо этого каждого оштрафовали на 200 тысяч рублей и временно запретили заниматься бизнесом в России.
Напомним, Уильям Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Адвокат настаивал на невиновности подзащитного.
Ранее, в 2013 году, российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.
Стоит отметить, что ранее Высокий суд Лондона, применив нормы английского права, признал законность процедуры банкротства российской компании "Дальняя степь" в рамках английского судопроизводства и вызвал на допрос ее бывшего генерального директора Уильяма Браудера.
Данная компания известна тем, что ее генеральным директором был московский представитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. В ответ на действия российской власти Браудер пролоббировал принятие Конгрессом США "Акта Магнитского", превратившийся в инструмент для давления на Россию.
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