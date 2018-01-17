В Германии отказали в помиловании "бухгалтеру Освенцима"

В Германии Верховный суд не удовлетворил прошение о помиловании от 96-летнего унтершарфюрера СС Оскара Гренинга. Гренинг служил бухгалтером в Освенциме, он занимался сбором и пересчетом денег у пленных.

Это не первое судебное заседание, связанное с фашистом, "выбравшим спокойную работу". Первый суд прошел в 2015 году, суд города Люнебург признал "бухгалтера Освенцима" причастным к 300 тысячам убийств заключенных концлагеря.

Фашисту назначили четыре года тюрьмы, на что он тут же подал апелляцию. Ее отклонили, и Гренинг подал прошение о помиловании. Теперь отклонено и оно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Оскар Гренинг, являвшийся бухгалтером лагеря Аушвиц в Освенциме, был осужден на три с половиной года тюремного заключения. В апреле 2015 года Гренинг, возраст которого составляет 94 года, был обвинен в причастности к уничтожению трехсот тысяч евреев.

Судебный процесс над Оскаром Гренингом вызвал большой резонанс. Мировая общественность была потрясена тем, что дело Гренинга вообще дошло до суда, поскольку тысячи нацистских преступников так и продолжили гулять по свету без какого-либо наказания.

Оскара Гренинга прозвали в СМИ "бухгалтером из Освенцима", он не скрывался и спокойно раздает интервью. С режиссерской группой ВВС Гренинг разговаривал более девяти часов, а результате беседы выяснилось, что Оскар сторонник сухого следования инструкциям. Своей вины Гренинг не видит, он отмечал, что всего лишь сортировал вещи и отправлял деньги в Берлин.

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