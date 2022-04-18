Украинские военные в Попасной саботируют приказы командования

Военные и командиры младшего состава 54-ой механизированной бригады имени Ивана Мазепы в городе Попасная отказываются выполнять приказы высшего командования.

По словам источника, причиной массового саботажа украинских военных послужил скандал с выплатами в реактивном дивизионе бригады, который обстреливает Донбасс их систем залпового огня "Град".

К слову, в составе бригады служат боевики харьковского батальона "Правый сектор"*.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Ранее боевики в "Азовстали" от безысходности придумали новый план, чтобы отсрочить свое уничтожение хоть на несколько часов. Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин сказал, что якобы в подвалах металлургического комбината от обстрелов прячется большое количество гражданских, включая женщин, стариков и даже грудных детей.