Жерар Арао: Наступление на Украину не более скандально, чем вторжение в Ирак

Экс-посол Франции в США и ООН Жерар Арао считает, что возмущение "двойными стандартами" Запада, вероятно, заставит некоторые страны отказаться от поддержки позиции Вашингтона в отношении России.

Арао напомнил, что с самого начала спецоперации на территории Украины ряд стран отказался осуждать Москву по примеру стран Штатов.

"У Запада есть колониальное прошлое, которое вызывает некоторое негодование. Существует также тот факт, что Запад читает лекции остальному миру и очень часто использует двойные стандарты, — сказал бывший дипломат в интервью китайской газете Global Times. — Я прекрасно понимаю, что, в конце концов, вторжение на Украину не более скандально, чем вторжение в Ирак в 2003 году. Это хороший пример того, что вы можете назвать двойными стандартами”.

Арао был послом Франции в ООН с 2009 по 2014 год, а затем послом в США до 2019 года. На протяжении всего этого времени он стал известен резкими заявлениями. Например,

дипломат разозлил французских правых, когда заявил, что "мир рушится на наших глазах" после избрания Дональда Трампа в 2016 году,

в 2016 году, "наступил на больную мозоль" американцев, когда во время мероприятий в годовщину Перл-Харбора в 2017 году, осудил США за отказ "встать на сторону Франции и Великобритании, чтобы противостоять фашистским державам в 30-х годах".