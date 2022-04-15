Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна с декабря 2021 года начала готовиться к столкновению с "одной из самых многочисленных армий в мире".

По его словам, именно поэтому до старта российской спецоперации Киев стремился вступить в НАТО, чтобы впоследствии получать от альянса военную помощь. Как отметил Зеленский в интервью BBC, Украина приступила к сражению "ещё раньше", чем РФ.

Он добавил, что перед конфликтом сформировал "сильное руководство" и стал бороться с рядом политических групп внутри государства. Президент подчеркнул: Киев заранее договорился с партнёрами о поставках оружия в страну.

"Мы непублично договаривались про те или иные поставки", — сказал Зеленский.

При этом он пояснил, что о "некоторых вещах" власти Украины договаривались с другими странами в декабре-январе.