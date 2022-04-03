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Автор Антон Уткин

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Общество

Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.

Сытый вид Зеленского неприятно удивил англичан

Зеленский в очередной раз обрушился с критикой на западные страны, которые отказываются принимать Украину в состав НАТО. Он уверен, что это большая ошибка Североатлантического альянса, который ещё может спасти киевский режим.

"Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее", - заверил Зеленский журналистов Daily Mail.

Подобная риторика идёт вразрез с предложениями Киева на переговорах с Москвой. Украинская делегация согласилась с требованием России о делимитации и согласна отказаться от размещения иностранных военных баз и военных контингентов в стране.

Материал вызвал широкое обсуждение в английском обществе, но в основном граждане Великобритании обращали внимание на изменения во внешности украинского президента. Читатели отметили, что Зеленский сильно прибавил в весе всего за последние несколько недель. Такие метаморфозы президента Украины шокировали англичан, ведь его страна сейчас переживает далеко не самые сытые времена.

"Похоже, что Зеленский набрал вес в то время, когда половина населения голодает, включая домашних животных", - отмечают подписчики Daily Mail.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы нато украина великобритания владимир зеленский
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