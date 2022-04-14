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Автор Ольга Лебедева

Жена Медведчука просит президента Турции спасти жизнь арестованного СБУ мужа

Мир

Жена арестованного СБУ лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука опубликовала в интернете видео, в котором умоляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь в освобождении ее мужа.

Оксана Марченко утверждает, что ее муж был незаконно захвачен по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского во вторник и удерживается в качестве заложника в неизвестном месте.

"Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж не нарушал никаких законов. Все происходящее полностью противоречит правовым основам украинского государства и международному праву. Я считаю похищение моего мужа терроризмом”, — сказала Марченко.

Напомним, Виктор Медведчук, возглавляет оппозиционную партию, которая была второй по величине фракцией в украинском парламенте, был арестован во вторник службой безопасности Украины. Об этом сообщил лично президент Зеленский, опубликовав фотографию своего закованного в наручники политического противника, которого он обвинил в государственной измене из-за позиции по Крыму и "пророссийскости".

Марченко призвала президента Эрдогана, который, по ее словам, выступает за мирный диалог и считает себя другом как Украины, так и России, помочь освободить ее мужа, поскольку она опасается за его жизнь.

"Как говорится, "друг познаётся в черный день”. Ну, этот черный день настал для меня и моей семьи, моего мужа и моих детей. Я очень беспокоюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете большой властью. Тебя уважают, тебя слушают. Я прошу вас, уважаемый господин президент, использовать свое влияние, чтобы спасти и освободить моего мужа Виктора Медведчука”, — заключила она.

Эрдоган занимает нейтральную позицию в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной и призывает к мирному его урегулированию. Он заявил о готовности выступить в качестве посредника для возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы виктор медведчук
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