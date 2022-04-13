"Чтобы в хлам": Коротченко предложил вариант ответа на арест Медведчука

Судьба лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, накануне, как сообщается, арестованного СБУ, на данный момент по воле президента Зеленского представляется разменной монетой.

И пока лидер Украины пытается "сохранить лицо" и предлагает обменять политика на военнопленных, экс-глава МВД, не стесняясь в выражениях говорит, как есть:

мы вам (России) Медведчука, а вы выпускаете всех, кто сидит в Азовстали (читай: "азовцев*" и группу офицеров НАТО).

Официальной реакции Кремля пока нет. Ну если не считать того, что Дмитрий Песков сказал, что "информацию об аресте Виктора Медведчука ещё надо проверить", ибо много фейков летит из Украины и верить поэтому надо не всему.

Однако, фото украинского политика в наручниках, которое опубликовал лично Владимир Зеленский, если и позволяет в чём усомниться, так это только в дате ареста — уж очень измождённым на нём выглядит Медведчук.

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, политика в СБУ "явно пытали" — у него на лбу отчётливо виден кровоподтёк, который попытались прикрыть взъерошенными волосами — и спускать такое нельзя.

"Не знаю, как отреагирует Путин на подвергшегося пыткам Медведчука. Залп полным боекомплектом "Калибров" одного из кораблей ЧФ по штаб-квартире СБУ в Киеве — чтобы в хлам?". — предположил Коротченко в своём Telegram-канале.