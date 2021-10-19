EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье полицейский стрелял в алабая, а попал девушку
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в Японское море
Украинские пенсионеры должны готовится к худшему - политолог
Так задумано: администрация Павлова оправдалась за памятник "уродцам"
Чиновники от экономики загонят страну в Великую депрессию похлеще американской
В Подмосковье должники расстреляли двоих мужчин
Фармаколог: вакцина - не панацея от заражения, но она необходима организму
Политолог: французский посол сам "выдворился" из Белоруссии

Медведчук отказался быть обменянным на украинцев, "сидящих" в России

Мир » Бывший СССР » Украина

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Украины Виктор Медведчук заявляет, что не имеет российского гражданства и не покинет страну, несмотря на уголовное преследование в Киеве по обвинениям, которые он назвал "политическими".

В понедельник Медведчук отклонил предложение президента страны Владимира Зеленского обменять его, находящегося в настоящее время под домашним арестом, на "настоящих героев и граждан Украины”, задержанных в России.

"У меня не было и нет никакого другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины и буду им, несмотря на незаконное, преступное давление, которое сегодня оказывает на меня власть. И я рассматриваю фабрикацию уголовных дел исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии”, — написал Медведчук на сайте своей партии.

© zagittya.com.ua/news
© zagittya.com.ua/news

Напомним, что Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV в воскресенье, что "обмен был бы возможен, если бы украинский политик имел право на поддержку со стороны Кремля, но никаких предложений о сделке от Москвы не поступало".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина в свете последних событий
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Подмосковье полицейский стрелял в алабая, а попал девушку
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в Японское море
Украинские пенсионеры должны готовится к худшему - политолог
Так задумано: администрация Павлова оправдалась за памятник "уродцам"
Чиновники от экономики загонят страну в Великую депрессию похлеще американской
В Подмосковье должники расстреляли двоих мужчин
Фармаколог: вакцина - не панацея от заражения, но она необходима организму
Политолог: французский посол сам "выдворился" из Белоруссии
Детоксикационная диета с лимоном творит чудеса: и похудеете, и очиститесь
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Дмитрий Соколов Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время Дмитрий Соколов Любовь Степушова Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников