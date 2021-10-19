Медведчук отказался быть обменянным на украинцев, "сидящих" в России

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Украины Виктор Медведчук заявляет, что не имеет российского гражданства и не покинет страну, несмотря на уголовное преследование в Киеве по обвинениям, которые он назвал "политическими".

В понедельник Медведчук отклонил предложение президента страны Владимира Зеленского обменять его, находящегося в настоящее время под домашним арестом, на "настоящих героев и граждан Украины”, задержанных в России.

"У меня не было и нет никакого другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины и буду им, несмотря на незаконное, преступное давление, которое сегодня оказывает на меня власть. И я рассматриваю фабрикацию уголовных дел исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии”, — написал Медведчук на сайте своей партии.

© zagittya.com.ua/news

Напомним, что Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV в воскресенье, что "обмен был бы возможен, если бы украинский политик имел право на поддержку со стороны Кремля, но никаких предложений о сделке от Москвы не поступало".

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