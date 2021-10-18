Зеленский хочет обменять Медведчука на "дешёвый газ" - Верховная Рада

Украина взяла в заложники главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, чтобы обменять его на "дешёвый газ" и показ телесериала "Сваты", заявил депутат Верховной Рады Незалежной Ренат Кузьмин. По его словам, Медведчук нужен Зеленскому, как инструмент шантажа Путина.

"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешёвый газ? Или на дешёвый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" — написал депутат в своём Тelegram-канале.

Такая реакция последовала на заявление Владимира Зеленского обменять Виктора Медведчука на украинских граждан. Как отметил лидер Незалежной, если бы Москва подтвердила, что у обвиняемого в госизмене и содействии терроризму оппозиционера есть гражданство РФ, то власти "рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины".

Ранее Кузьмин нелестно высказался об отказе Зеленского от встречных шагов Москвы. Российская сторона предложила Незалежной поставлять газ по фиксированной цене, однако Киев не стал подписывать соглашение с российской стороной.

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