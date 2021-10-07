Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский отказался от судьбоносного предложения Владимира Путина о поставках газа на Украину по фиксированной цене.

По словам депутата, два года назад председателю политсовета партии Виктору Медведчуку удалось договориться с Путиным о том, что РФ будет продавать Украине голубое топливо всего за 175 долларов. Однако Зеленский не захотел подписывать соглашение с российскими властями.

"Цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов!" — напомнил Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый".

При этом премьер-министр РФ и президент Владимир Путин неоднократно подтверждали, что планы на поставку газа по фиксированной цене действительно можно было реализовать.

По мнению депутата Рады, Зеленский допустил большую ошибку, отказавшись от выгодного контракта. Кузьмин подчеркнул, что нынешняя украинская власть занимается лишь увеличением личного благосостояния, игнорируя реальные проблемы.

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