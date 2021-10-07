Путин распорядился сохранить транзит газа через Украину

"Газпром" должен соблюдать свои существующие договоренности с Украиной и повременить с полным переходом на более эффективные трубопроводы "Северного потока".

Такое поручение дал Владимир Путин министру энергетики Николаю Шульгинову во время совещания по развитию энергетики.

"Газпром” считает, что ему было бы выгоднее заплатить штраф Украине и увеличить транзит газа через новые системы. Но я прошу этого не делать", — сказал президент министру.

Напомним, на текущий момент цены на газ достигли беспрецедентного уровня по всей Европе.

Поскольку строительство газопровода "Северный поток-2" почти завершено, считается, что было бы гораздо выгоднее доставлять газ в Европу по новой трубопроводной системе напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря, чем по старому транзитному маршруту через Украину.

Президент добавил, что ему известно, что, по расчетам "Газпрома", полный переход на транзит газа по СП-2 приведет к сокращению выбросов CO2 и будет стоить примерно на $3 млрд в год дешевле.

"Но выполнение долгосрочных обязательств важнее быстрой финансовой выгоды. Не следует никого ставить в затруднительное положение, в том числе Украину, несмотря на все проблемы, связанные в настоящее время с российско-украинскими отношениями", — считает российский лидер.

Президент также отметил, что репутация "Газпрома” как "абсолютно надежного партнера во всех отношениях" не должна быть запятнана. Путин попросил Шульгинова лично обеспечить соблюдение обязательств по контракту на транзит газа с Украиной.