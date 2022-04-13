Зеленский предложил России обмен: Медведчука на пленных парней из ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своём, уже традиционном, ночном видеообращении, подтвердил факт ареста Виктора Медведчука, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". И предложил России обменять его на пленных украинских военных.

"Предлагаю обменять Медведчука, который прятался 48 дней и теперь наконец решил попытаться сбежать из страны, на наших ребят, которые сейчас находятся в русском плену", — сказал Зеленский, добавив, что поручил "правоохранительным органам и военным рассмотреть такую возможность".

Украинский президент считает "символичным", что в момент задержания Медведчук был одет в военную форму:

"Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену", — пояснил свою мысль Зеленский.

К слову, судя по фотографии "задержанного во вторник" Медведчука, опубликованной в Telegram-канале украинского лидера, вряд ли арест произошёл "только что". Уж очень измождённый у него вид.

Виктор Медведчук

Есть предположения, что некоторое время лидер украинской оппозиции провёл в застенках СБУ.