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Автор Юлия Миленина

Bloomberg: Vitol Group намерен остановить торговлю нефтью из РФ к концу года

Мир

К концу 2022 года крупнейший в мире независимый швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group собирается полностью остановить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.

Bloomberg: Vitol Group намерен остановить торговлю нефтью из РФ к концу года

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя корпорации, объёмы российских ресурсов, обрабатываемых Vitol Group, существенно сократятся уже во втором квартале "по мере сокращения текущих контрактных обязательств".

"Мы ожидаем, что торговля российскими нефтепродуктами и сырой нефтью будет завершена к концу 2022 года", — сказано в письме.

По информации агентства, заявление представителя Vitol Group было опубликовано после того, как власти Украины обратились к иностранным торговым трейдерам с просьбой прекратить сотрудничество с российской топливной индустрией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Литвы потребовал, чтобы Евросоюз конкретизировал сроки отказа от поставок нефти и газа из России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы швейцария нидерланды
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