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Автор Светлана Нерадовская

Конкретнее: Зеленский требует от ЕС точных сроков отказа от нефти и газа из РФ

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул к Евросоюзу требование конкретизировать сроки отказа от российской нефти и газа. Этот призыв содержался в обращении Зеленского к парламенту Литвы, которое проходило в видеоформате.

Конкретнее: Зеленский требует от ЕС точных сроков отказа от нефти и газа из РФ

Также Зеленский потребовал как можно скорее ограничить деятельность и полномочия всех банков РФ, а не ждать, когда будут утверждены новые пакеты антироссийских санкций.

Зеленский выразил возмущение тем фактом, что ряд европейских стран до сих пор не может определиться со сроками если не отказа, то хотя бы ограничения импорта российских энергоресурсов. Такую позицию украинский лидер назвал "откровенным неуважением".

"Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, а и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования перестать финансировать РФ", — возмущался Зеленский.

На прошедших 24 марта в Брюсселе саммитах ЕС, НАТО и G7 Зеленский предложил западным партнёрам Украины еженедельно вводить против России новые санкции.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина евросоюз владимир зеленский
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