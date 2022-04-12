Текущие и будущие санкции в отношении России могут "породить один из худших шоков поставок нефти в истории", предупредил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что восполнить объем нефти, потерянный в таком случае, будет невозможно.
"Около 7 миллионов баррелей российской нефти в день не доходят до мирового рынка в результате санкций и других ограничений на российскую торговлю", — сообщил Баркиндо.
Официальный представитель ОПЕК также заявил странам ЕС, что нынешняя волатильность на рынке обусловлена "не фундаментальными факторами”, находящимися вне контроля ОПЕК, и что Евросоюз несет ответственность за продвижение "реалистичного” подхода к энергетическому переходу.
Напомним, ЕС объявил, что планирует присоединиться к США и Великобритании в введении эмбарго на российские энергоносители. Однако, в отличие от США и Великобритании, Европа импортирует большую часть своих энергоносителей из России, и эксперты предупреждают, что попытка перекрыть поставки может иметь катастрофические результаты.
К слову, нефть и газ — не единственные товары, поставки которых иссякают на фоне событий на Украине.
Россия и Украина вместе производят около трети мирового экспорта пшеницы, и обе страны также являются крупными экспортерами подсолнечного масла и удобрений. В результате цены на продовольствие достигли исторических максимумов, и многие страны и НПО предупреждают о нехватке продовольствия в ближайшем будущем.
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