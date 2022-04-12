EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет

Экономика

Текущие и будущие санкции в отношении России могут "породить один из худших шоков поставок нефти в истории", предупредил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что восполнить объем нефти, потерянный в таком случае, будет невозможно.

ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет

"Около 7 миллионов баррелей российской нефти в день не доходят до мирового рынка в результате санкций и других ограничений на российскую торговлю", — сообщил Баркиндо.

Официальный представитель ОПЕК также заявил странам ЕС, что нынешняя волатильность на рынке обусловлена "не фундаментальными факторами”, находящимися вне контроля ОПЕК, и что Евросоюз несет ответственность за продвижение "реалистичного” подхода к энергетическому переходу.

Напомним, ЕС объявил, что планирует присоединиться к США и Великобритании в введении эмбарго на российские энергоносители. Однако, в отличие от США и Великобритании, Европа импортирует большую часть своих энергоносителей из России, и эксперты предупреждают, что попытка перекрыть поставки может иметь катастрофические результаты.

К слову, нефть и газ — не единственные товары, поставки которых иссякают на фоне событий на Украине.

Россия и Украина вместе производят около трети мирового экспорта пшеницы, и обе страны также являются крупными экспортерами подсолнечного масла и удобрений. В результате цены на продовольствие достигли исторических максимумов, и многие страны и НПО предупреждают о нехватке продовольствия в ближайшем будущем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Темы нефть евросоюз
Sberbank
Новости
Окончание военной спецоперации на Украине невозможно без взятия Киева
ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет
Бавария просит Берлин одуматься и не губить страну отказом от газа из России
Американцы раскрыли хронологию расширения НАТО: начнётся летом
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Немцы готовы поставлять на Украину списанные танки - "завалялось 50 штук"
Подработка? - Легко! В России бум на рынке "временного" труда
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев
Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации
Популярное
Силовые структуры
В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды

СБУ на днях выдворила с запретом посещения на 3 года голландского корреспондента Роберта Дулмерса.

В Киеве паника: план Генштаба России начинает давать первые плоды
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Общество
В Великобритании изменили план похорон Елизаветы II
Мир. Новости мира
Молдавия пойдёт по пути Украины: объявляется декоммунизация
Силовые структуры
"Мы списаны": украинские морпехи написали прощальное письмо с "Азовмаша"
Ирина Шлионская Ванкуверский инцидент: теракт или гипноз? Ирина Шлионская Сергей Лебедев Пропаганда на вес золота: российской армии нужны агитотряды Сергей Лебедев Любовь Степушова У Ле Пен есть шансы на победу над Макроном Любовь Степушова
Силовые структуры
Басурин рассказал о планах по взятию "Азовстали" в Мариуполе
Мир. Новости мира
Эксперты предполагают, что спрятано в бункерах "Азовстали"
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Силовые структуры
ВСУ сдаются в плен ВС РФ с новыми танками и полными боекомплектами
Последние материалы
ОПЕК предупредила ЕС: альтернативы российской нефти нет
Бавария просит Берлин одуматься и не губить страну отказом от газа из России
Американцы раскрыли хронологию расширения НАТО: начнётся летом
США и Великобритания ведут "тайную войну" на Украине – Le Figaro
Ким Чен Ын – 10 лет у руля страны
Немцы готовы поставлять на Украину списанные танки - "завалялось 50 штук"
Подработка? - Легко! В России бум на рынке "временного" труда
Зачем ездил в Россию Карл Нехаммер?
Кадыров: "чеченоговорящие отщепенцы" сбежали и воюют на стороне бандеровцев
Дипломат: украинское видео в стиле ИГ* объясняет необходимость спецоперации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников