Байден: инфляция в США на 70% вызвана спецоперацией России на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что инфляция в стране — следствие российской спецоперации на Украине.

Так он объяснил галопирующий рост цен, выступая на мероприятии в штате Айова, прямая трансляция с которого велась на сайте Белого дома.

По данным Минтруда Соединённых Штатов, годовая инфляция в марте ускорилась до 8,5%, а месяцем ранее он составляла 7,9%. Так Америку не лихорадило с декабря 1981 года.

Байден заверил своих избирателей, что делает всё возможное, чтобы "это остановить", да и вообще "сложно всему миру". По его словам, российская спецоперация — причина мирового роста цен на бензин и продовольствие:

"Два крупнейших производителя зерна в мире — Китай, то есть Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все цены выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное российским президентом повышение цен на бензин", — "назначил виновных" глава Белого дома, призвав Конгресс "срочно решить проблему" с инфляцией в США.

К слову, напомним, что на минувшей неделе прогноз относительно будущего американской экономики выпустил Deutsche Bank: США впадут в рецессию в 2023 году.