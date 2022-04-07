Deutsche Bank: США впадут в рецессию в 2023 году

США вступят в рецессию в 2023 году, как только Федеральная резервная система США (ФРС) повысит процентные ставки на фоне растущей инфляции, говорится в отчете, подготовленном экономистами Дэвидом Фолкертсом-Ландау и Питером Хупером из Deutsche Bank.

Документ опубликован в Bloomberg.

"Ожидается, что экономика США получит большой удар от дальнейшего ужесточения ФРС в конце следующего года-начале 2024 года", - отмечают эксперты немецкой финансовой организации, которые прогнозируют, что Центральный банк США повысит ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшие годы в три этапа, и к середине 2023 года она превысит 3,5 %.

Фолкертс-Ландау и Хупер предполагают, что к концу следующего года Федеральная резервная система сократит объем активов почти на два триллиона долларов с нынешних $8,9 трлн.

Экономисты считают, что к лету 2023 года акции американского фондового рынка упадут на 20%, а доходность 10-летних облигаций Государственного Казначейства США вырастет до 3,3% в этом году. Согласно прогнозу, безработица в США в 2024 году вырастет до 4,9%. До прошлого месяца уровень безработицы составлял 3,6 %.

Напомним, ранее Deutsche Bank выпускал пессимистический прогноз для экономики Германии на случай отказа от российских энергоресурсов.