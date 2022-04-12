Операцию по борьбе с активами попавших под санкции юрлиц и граждан РФ начал ЕС

В ЕС стартовала операция по борьбе с активами с активами юрлиц и граждан РФ, против которых введены санкции в связи с российской спецоперацией на Украине.

По информации Европола, операция, получившая название "Оскар", началась накануне, 11 апреля. Её проводит Европол во взаимодействии с Евроюстом и Агентством ЕС по безопасности внешних границ ("Фронтекс"). Предполагается, что она продлится не менее года.

Как поясняется в сообщении, целью операции является поддержка проводимых странами ЕС уголовных расследований по фактам обхода торговых и экономических санкций с последующей заморозкой выявленных активов.

В рамках операции Европол будет содействовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку финансовых расследований. Евроюст также задействуют в обмене стратегической и оперативной информацией. Frontex намерен усилить контроль за попавшими под санкции лицами, которые пересекают границы ЕС.