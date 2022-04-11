Эксперт: ЕС важно сохранять психологический эффект антироссийских санкций

Евросоюзу необходимо сохранять психологический эффект от введения санкционных пакетов против РФ вне зависимости от их содержания, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о начале подготовки европейскими странами новых антироссийских ограничительных мер.

"Их задача — постараться максимально деморализовать российское руководство… Здесь важно сохранять психологический эффект. Если психологического эффекта не будет, то все санкции не будут восприниматься особенно серьезно", — сказал Брутер.

При этом сохранение психологического эффекта, по мнению эксперта, может позволить ЕС достичь некого ограниченного результата.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о начале разработки странами-членами Евросоюза шестого пакета антироссийских санкций с "нефтяными опциями".

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", — сказал министр.