Евросоюзу необходимо сохранять психологический эффект от введения санкционных пакетов против РФ вне зависимости от их содержания, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о начале подготовки европейскими странами новых антироссийских ограничительных мер.
"Их задача — постараться максимально деморализовать российское руководство… Здесь важно сохранять психологический эффект. Если психологического эффекта не будет, то все санкции не будут восприниматься особенно серьезно", — сказал Брутер.
При этом сохранение психологического эффекта, по мнению эксперта, может позволить ЕС достичь некого ограниченного результата.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о начале разработки странами-членами Евросоюза шестого пакета антироссийских санкций с "нефтяными опциями".
"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", — сказал министр.
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