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Автор Игорь Рябов

Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины

Мир

Читатели газеты Daily Mail подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил об "исторической" роли Великобритании в украинском кризисе.

Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины

В субботу, 9 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился в Киеве с Зеленским. После беседы лидеры двух стран прогулялись по улицам столицы и поговорили с горожанами. В тот же вечер президент Украины заявил в видеообращении к нации, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю".

Читатели Daily Mail выразили недовольство по поводу таких "заслуг" Великобритании. Они обвинили Джонсона в открытой поддержке и финансировании нацистов, назвав его единственным британским премьером, который поддерживает нацистский режим.

Пользователь Analogue Devices окрестил британского премьера "самым подлым предателем британского народа".

MacEvellian отметил, что Джонсон — "политический размазня".

Ранее британские СМИ сообщили, что Джонсон тайно приехал в Киев из Польши на поезде.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон великобритания владимир зеленский
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