Читатели Daily Mail назвали Джонсона "подлым предателем" за поддержку Украины

Читатели газеты Daily Mail подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил об "исторической" роли Великобритании в украинском кризисе.

В субботу, 9 апреля премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился в Киеве с Зеленским. После беседы лидеры двух стран прогулялись по улицам столицы и поговорили с горожанами. В тот же вечер президент Украины заявил в видеообращении к нации, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю".

Читатели Daily Mail выразили недовольство по поводу таких "заслуг" Великобритании. Они обвинили Джонсона в открытой поддержке и финансировании нацистов, назвав его единственным британским премьером, который поддерживает нацистский режим.

Пользователь Analogue Devices окрестил британского премьера "самым подлым предателем британского народа". MacEvellian отметил, что Джонсон — "политический размазня".

Ранее британские СМИ сообщили, что Джонсон тайно приехал в Киев из Польши на поезде.