Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент проходит встреча премьера Британии с лидером Украины Владимиром Зеленским.
На размещённом в открытом доступе видео видно, как Джонсом устремился к главе Украины, держа в руках солидную пачку бумаг.
Политики обменялись приветствиями. Вдруг их беседу прервала помощница британского гостя, которая взяла из рук рассеянного Джонсона документы. Глава британского правительства только удивлённо посмотрел на женщину и продолжил беседу с Зеленским.
Предполагалась, что Джонсон приедет на Украину во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако дипломат заразилась COVID-19 и ушла на самоизоляцию.
Ранее стало известно, что Бориса Джонсона назвали в честь русского, а его прадед из Российской империи.
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