Премьер Британии растерялся во время встречи с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент проходит встреча премьера Британии с лидером Украины Владимиром Зеленским.

На размещённом в открытом доступе видео видно, как Джонсом устремился к главе Украины, держа в руках солидную пачку бумаг.

Политики обменялись приветствиями. Вдруг их беседу прервала помощница британского гостя, которая взяла из рук рассеянного Джонсона документы. Глава британского правительства только удивлённо посмотрел на женщину и продолжил беседу с Зеленским.

Предполагалась, что Джонсон приедет на Украину во вторник в сопровождении главы МИД Лиз Трасс, однако дипломат заразилась COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что Бориса Джонсона назвали в честь русского, а его прадед из Российской империи.