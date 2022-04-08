Спикер парламента Грузии отказался посетить Бучу из-за демарша Киева

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили не принял официальное приглашение украинских властей приехать в печально известный город Буча под Киевом, где Украиной было организована провокация, ставшая причиной ввода новых санкций против России.

Ранее приглашение посетить Бучу было направлено Папуашвили спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. А за несколько дней до этого вице-премьер Украины Ирина Верещук в телеэфире компании "Формула" обвинила Грузию в предоставлении своей территории России для того, чтобы она якобы размещала на ней свою военную технику и оружие. На это грузинская сторона заявила, что подобные обвинения вызваны давлением украинских сторонников бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Папуашвили счёл обвинение в контрабанде, выдвинутое украинскими властями, безосновательным, напомнив о той "сильной поддержке", которую Грузия и её народ оказывают Украине, и дал понять, что приглашение Киева на фоне подобных обвинений выглядит странно.

"Наша поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства (имеется ввиду утверждение вице-премьера Украины о якобы предоставлении грузинской территории для контрабанды РФ)… На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным", — заявил Папуашвили.

Он подчеркнул, что политический демарш Киева лишён каких бы то ни было оснований.

Широкую огласку получило массовое убийство гражданского населения в украинском городе Буча, которое станет поводом для новых антироссийских санкций. Россия отвергает все обвинения в свой адрес и также требует независимого расследования, уверяя, что ни одно гражданское лицо во время присутствия российских военных здесь не пострадало, а шокирующие кадры могут быть инсценировкой или делом рук националистов.