Киеву больше веры нет: Италия отказалась верить фейкам о событиях в Буче

Италия в Европейском парламенте потребовала провести независимое расследование событий в украинском городе Буча. Как Киев, так и Брюссель потеряли доверие европейцев.

Выступление депутата от Италии Франчески Донато в Европарламенте стал холодным душем для привычной Западу антироссийской повестки. Она высказала сомнения, что предоставленная киевским режимом и западными СМИ информация о происшедшем в Буче правдива.

"Факты о Буче, которые сообщило украинское правительство, в их правдивости уже есть большие сомнения", - отметила парламентарий.

Донато подчеркнула, что пользуясь этим фейком Белый дом заставляет Евросоюз ввести полное эмбарго на поставку российского газа, что грозит крахом всей экономике Европы.

Итальянский парламентарий присоединился к тем мировым политикам, которые отказываются обвинять Вооруженные силы РФ в массовых убийствах мирных и невинных людей. Ранее сомнения высказал лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

"В новой концепции войны, известной как гибридная война, фальшивые новости дополняют обычные операции для разрушения мощи противника", - отметил Бахчели.